"Prezydent miasta przyjął łapówkę". CBA publikuje nagranie z ukrycia

CBA na swojej stronie internetowej opublikowało w piątek film, na którym widać jak Jarosław G. przyjmuje od nieznanego mężczyzny, mówiącego "to na działkę", plik pieniędzy i szybko chowa go do wewnętrznej kieszeni marynarki. Na filmie przedstawiono też kolejną sytuację, w trakcie której ktoś zwraca się do prezydenta Ostrowca Św. "Jarku, dycha starczy?", na co ten odpowiada "Słuchaj, ja nie narzucam". Chwilę później G. przyjmuje pieniądze, które również chowa do kieszeni marynarki.