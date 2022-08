"Jest tragedia". Rosjanin opowiada o masowych dezercjach

W rozmowie wojskowy zaznacza, że "ma nadzieję, że nas naprawdę wycofają i my w końcu stąd wyjedziemy, ponieważ to jest tragedia". - Dojeżdżamy na pozycje. Patrzę. Minus jeden czołg, a załoga ucieka. Po prostu ucieka. To ja pomyślałem, że to koniec. Masakra. Okazało się, że ten czołg był zepsuty i sam się palić zaczął. (...) Mają nas zabrać w najbliższym czasie, ponieważ ludzie uciekają, dezerterują, poddają się - mówi rosyjski żołnierz.