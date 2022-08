Panika na Krymie. Analiza ISW nie pozostawia złudzeń

"Ciągłe niepowodzenia Rosji w powstrzymaniu ataków na okupowany Krym mogą również wywołać niezadowolenie społeczne w rosyjskim społeczeństwie. Jeden z rosyjskich milbloggerów skrytykował rosyjskie siły za to, że nie używały więcej sprzętu do walki elektronicznej (EW) po pierwszym ataku dronów 31 lipca. Materiały z mediów społecznościowych już pokazują, jak wielu Rosjan czeka w korkach na opuszczenie Krymu i wyjazd do Rosji, co może wskazywać na rosnące zaniepokojenie opinii publicznej skutecznością rosyjskich środków bezpieczeństwa" - wynika z analizy ISW.