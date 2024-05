Jest śledztwo w sprawie pożaru chemikaliów na Śląsku

Paliły się pojemniki z rozpuszczalnikami i plastik

Do pożaru doszło w miniony piątek ok. godzin 9 w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich na nielegalnym składowisku odpadów. Paliły się pojemniki z rozpuszczalnikami i plastik. Pożar objął całe składowisko - ok. 6 tys. mkw. Ogień udało się opanować do końca piątku. Do dziś trwa dogaszanie składowiska.