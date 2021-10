Jest reakcja PO na wniosek PSL. Jednoznaczna deklaracja

- Złożyliśmy w Sejmie wniosek o skrócenie kadencji parlamentu - przekazał we wtorek szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. - Liczę na poparcie wszystkich. Z jednej strony liczę na poparcie opozycji, bo głosowanie przeciwko temu wnioskowi przez jakąkolwiek partię opozycyjną jest powiedzeniem: "chcemy, żeby PiS rządził dalej dwa lata", a ja uważam, że jeśli tak szkodzi Polsce, no to trzeba to jak najszybciej odwołać - zaznaczył. Co na to poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak? Czy poprą wniosek o skrócenie kadencji? - Opozycja zawsze takie wnioski popiera. Opozycja chce jak najszybszych wyborów. Będziemy o tym rozmawiali. To jest decyzja klubu - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Decyzji jeszcze nie ma, ale oczywiste jest dla mnie, że opozycja zawsze popiera tego rodzaju wnioski, bo chce skracać złe rządy. Spodziewam się więc takiej właśnie decyzji - dodał Siemoniak.