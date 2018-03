Jest reakcja PiS na oświadczenie Departamentu Stanu USA

- Myślę, że po oświadczeniu Departamentu Stanu sprawa jest zamknięta - oznajmił wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Jak dodał, "było mu wstyd", że rzeczniczka "musiała na takie pytanie odpowiadać". Chodzi o nieoficjalne doniesienia ws. "sankcji" dla Polski.

Heather Nauert stwierdziła we wtorek, że doniesienia mediów o zawieszeniu przez USA stosunków z Polską "są po prostu fałszywe". Chodzi o informacje, że do czasu przyjęcia zmian w nowelizacji ustawy o IPN prezydent ani wiceprezydent USA nie będą się spotykać z Andrzejem Dudą i Mateuszem Morawieckim. Amerykanie mieli też grozić blokadą finansowania wspólnych projektów wojskowych.

- Polska jest naszym bliskim sojusznikiem i to się nie zmieniło. To nie oznacza, że nie mamy różnicy zdań w sprawie prawa, które weszło w życie. Nasze obiekcje są dobrze znane - podkreśliła rzeczniczka Departamentu Stanu.

Co na to PiS? - To kończy sprawę. Było mi wstyd, że rzeczniczka musiała na takie pytanie odpowiadać. Rozumiem świat mediów, ale wiadomości dotyczące naszego bezpieczeństwa powinny być publikowane po gruntownym sprawdzeniu. Mam nadzieję, że nie będziemy wracać do tego przykrego incydentu - komentował Bielan w TVN24.