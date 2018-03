Zawieszenie stosunków z Polską? Departament Stanu USA zaprzecza

​- Doniesienia mediów o zawieszeniu przez USA stosunków z Polską i inne tego typu wiadomości "są po prostu fałszywe" - oświadczyła we wtorek na konferencji prasowej rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert.



– Polska jest naszym bliskim sojusznikiem i to się nie zmieniło. To nie oznacza, że nie mamy różnicy zdań w sprawie prawa, które weszło w życie. Nasze obiekcje są dobrze znane. Wierzymy, że byliśmy i będziemy w stanie prowadzić szczere rozmowy, a media będą mogły w swobodny sposób to relacjonować, nawet w taki sposób, z którym kraje nie do końca będą się zgadzać. To jest ważne, w taki sposób ludzie uczą się o przeszłości – tłumaczyła rzeczniczka Departamentu Stanu.