Jest przełom ws. eksportu ukraińskiego zboża? "W piątek podpiszemy umowę"

Kryzys żywnościowy

Odblokowanie ukraińskich portów to pierwszy krok, do ustabilizowania kryzysu żywnościowego na świecie. W środę szef Światowego Programu Żywnościowego ONZ David Beasley ostrzegł, że najnowsza analiza pokazuje, że "rekordowa liczba 345 milionów dotkliwie głodnych ludzi zmierza w kierunku śmierci głodowej", co stanowi wzrost o 25 procent w porównaniu z 276 milionami na początku 2022 roku, zanim Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Na początku 2020 przed pandemią koronawirusa liczba ta wynosiła 135 milionów.