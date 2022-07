"Rosja chce wywołać kolejne kryzysy w Europie". Putin problemem głodu chce odciągnąć uwagę od Ukrainy

Morskie szlaki dla ukraińskiego zboża wciąż są zablokowane. Eksperci mówią o rosyjskim szantażu i przekonują, że taktyka Putina jest obliczona na pogłębienie problemu głodu na świecie. To ma doprowadzić do kolejnego kryzysu migracyjnego, z którym zmagać się będzie Europa. - W interesie Rosji jest to, aby na południowych granicach UE pojawiły się inne kryzysy, które spowodują odciągnięcie uwagi od wojny w Ukrainie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.