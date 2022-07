Przełom na Morzu Czarnym? Dlatego musieli usunąć Rosjan z Wyspy Węży

Dwa kanały kilka portów. Jest obejście blokady Putina

Przyjmowanie statków wznowił ukraiński port śródlądowy Reni, położony ok. 70 km w górę rzeki Dunaj. Może przyjmować jednostki o zanurzeniu do 3,8 metra. Stamtąd zboże płynie barkami po kanale do rumuńskiego portu Konstanca.