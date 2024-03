Posłowie jego partii nie mówią prawdy o Ziobrze? "Nie pozwolę na to"

Na jaw wychodzą kolejne informacje dotyczące programów szpiegowskich, z jakich korzystały służby specjalne oraz prokuratura. "Wiosną 2021 roku Prokuratura Krajowa miała kupić za 15 mln złotych system szpiegowski Hermes" - przekazała w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". Prowadzący program "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wróblewski zapytał członka komisji śledczej ws. Pegasusa Witolda Zembaczyńskiego o to, czy pomimo informacji na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobro, posłowie będą wnioskować o jego przesłuchanie. Gość programu zwrócił uwagę, że Ziobro jest bardzo interesującym świadkiem w sprawie. Zembaczyński podkreślił, że docierają do niego różne plotki na temat stanu zdrowia b. prokuratora generalnego. - Na pewno nie pozwolę na to, by narracja jego kamratów z Suwerennej Polski stała się w jakąkolwiek wyrocznią w sprawie jego przesłuchania - powiedział członek komisji. Zembaczyński powiedział, że jeśli Ziobro dwa razy nie będzie mógł się stawić jako świadek, przedstawiając zwolnienie lekarskie, zostanie ono poddane ocenie biegłych. - Nawet gdyby to badanie zwolnienia lekarskiego Zbigniewa Ziobro miało wyglądać w ten sposób, że nie może się stawić, to jest również furtka do tego, żeby przesłuchać go w miejscu pobytu - dodał.