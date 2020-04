Jest odpowiedź na zakaz wstępu do lasu. Prywatni właściciele lasów udostępniają swoje tereny do spacerów

"Wynajmę swój prywatny las do spacerów" takie ogłoszenie zamieściła w internecie pani Vanessa z Warszawy. Przyznaje, że zrobiła to dla żartu i trochę z przekory, ale w odpowiedzi pojawiły się oferty na poważnie.

Koronawirus. W prywatnym lesie można spacerować. Czasem to kosztuje

Nie jest jedyna. Prywatny las udostępniła też gospodarstwa agroturystycznego i stajni w woj. mazowieckim. - Zakaz noclegów i obostrzenia zamknęły nam biznes. Jesteśmy pozbawieni środków do życia, przychody wynoszą zero. Udostępnienie naszego prywatnego lasu do rekreacji to ostatnia deska ratunku - tłumaczy. Ze względu na trudną sytuację firmy udostępnia las za opłatą. Aby skorzystać z możliwości, należy wynająć konia z jej stajni na miesiąc (koszt 500 zł). Kto nie umie jeździć, może liczyć na indywidualny trening.