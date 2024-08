Jest kilka znaków zapytania. Co wiemy o żonobójstwie w Gdańsku?

Tajemnicą śledztwa na razie pozostaje, czy w poniedziałek wszystko sobie przemyślał w celi, czy liczba zgromadzonych dowodów pozbawiła go złudzeń, ale we wtorek, gdy w okolicach południa składał zeznania przed prokuratorem, o porwaniu już nic nie mówił. Jego prawdomówność i tak pozostaje jednak zagadką.

- Złożył wyjaśnienia, przyznał się do zabójstwa, natomiast twierdzi, że nie pamięta momentu ataku – mówi Wirtualnej Polsce Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Pamięta już za to sam moment ucieczki z miejsca zabójstwa. Powiedział, gdzie przebywał po ataku na kobietę i co stało się z odzieżą. Czynności mające na celu ich odnalezienie wciąż są realizowane.