Miejscowi o brutalnych scenach w Gdańsku. Zatrzymano męża ofiary, siedział półnagi na przystanku

Całą sytuacją obserwowali także mieszkańcy Oliwy. - Policja szuka w złym miejscu. Powinni wziąć nurków i sprawdzić staw. Skoro on nie miał ani koszulki, ani noża, to gdzie miał to wyrzucić? Wszystko jest na dnie - mówi mi jeden z obecnych mężczyzn, który od dłuższego czasu spogląda na akcję policji. - Wcześniej byli jeszcze policjanci przy stawie, teraz tam już nikogo nie ma. Tutaj mogą szukać igły w stogu siana - dodaje drugi z nich.