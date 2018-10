Jest decyzja ws. Marka Falenty. Biznesmen pójdzie do więzienia

Sąd Najwyższy nie uwzględnił zażalenia wniesionego przez obrońców Marka Falenty, którzy chcieli wstrzymania kary więzienia. To oznacza, że biznesmen znajdzie się za kratkami.

W 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Falentę na 2,5 roku więzienia. Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2017 r. Obrońcy biznesmena złożyli jednak kasację do Sądu Najwyższego. W październiku br. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o odroczenie kary więzienia. Kara została jednak wstrzymana do czasu rozpoznania ewentualnego zażalenia. W czwartek SN zdecydował się go nieuwzględnić.