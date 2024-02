Jest decyzja Węgier ws. akcesji Szwecji do NATO

Cios dla Putina

"Węgierski parlament zatwierdził w poniedziałek kandydaturę Szwecji do przystąpienia do NATO, otwierając drogę do przystąpienia państwa nordyckiego do sojuszu po prawie dwóch latach intensywnych negocjacji i zadając geopolityczny cios prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi" - pisze CNN.