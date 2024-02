Węgry będą współpracować ze Szwecją

Rząd węgierski domagał się, aby przed głosowaniem w parlamencie do Budapesztu przybył premier Szwecji Ulf Kristersson. Orban wysłał mu zaproszenie w drugiej połowie stycznia. Kristersson stwierdził początkowo, że jest na to gotów, ale dopiero po tym, gdy węgierski parlament zagłosuje za przystąpieniem jego kraju do NATO.