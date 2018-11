Jest decyzja b. polityka Nowoczesnej. "Nie spodziewałem się"

Zdecydowałem, że pozostanę posłem niezrzeszonym - oświadczył Piotr Misiło, który popadł w konflikt z szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer. Poszło o krytykę jej działań.

- Nie tak wyobrażałem sobie dyskusję wewnątrz partii. Tak naprawdę zostałem wyrzucony sms-em. Nowoczesna to jest partia, którą kocham. Miałem przyjemność ją tworzyć z Ryszardem Petru . Ale będę namawiał koleżanki i kolegów, by dążyć do działania w KO - mówił wcześniej Piotr Misiło w programie "Tłit".

Odniósł się też m.in. do słów Katarzyny Lubnauer, która stwierdziła, że poseł "ma silne dążenie, by było o nim głośno". - Więcej niż Lubnauer w mediach chyba nikt nie występuje - odparł Misiło.

Misiło kontra Petru

Piotr Misiło stwierdził także że, że Ryszard Petru zapraszał go kilkukrotnie do współpracy, po tym jak odszedł z Nowoczesnej, ale mu odmówił. - Nieprawda, to kłamstwo - ripostował pół godziny później Ryszard Petru w programie "Money. To się liczy".