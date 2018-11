Ryszard Petru kontra Piotr Misiło. Rozbieżne zeznania

Piotr Misiło stwierdził w programie "Tłit", że Ryszard Petru zapraszał go kilkukrotnie do współpracy, po tym jak odszedł z Nowoczesnej, ale mu odmówił. - Nieprawda, to kłamstwo - ripostował pół godziny później Ryszard Petru w programie "Money. To się liczy".

- Ryszard Petru zapraszał mnie kilkukrotnie, po tym jak odszedł z Nowoczesnej, ale mu odmówiłem. Chce być tym, który mówi, że to on odmawia, ale nie mam do niego o to pretensji - mówił Misiło w programie "Tłit".

Co na to Petru? - Nieprawda, to kłamstwo. Misiło był pierwszym, który zakwestionował moje przywództwo. Teraz przyznaje, że się pomylił. Nie jest to osoba, o której bym marzył w moim ugrupowaniu - przekonywał Petru w "Money. To sie liczy".