Jest akt oskarżenia przeciwko adw. Marcinowi Dubienieckiemu. Dokumenty w sądzie

Akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania pieniędzy trafił do sądu. Głównym oskarżonym jest adwokat Marcin Dubieniecki. To były mąż Marty Kaczyńskiej.

"Akt oskarżenia liczy ponad 670 stron, zawarto w nim zarzuty przeciwko dziewięciu osobom. Po południu akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Krakowie" - poinformowało biuro prasowe sądu.

Dubieniecki jest oskarżony o wyłudzenie 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Śledczy zabepieczyli majątek byłego męża Marty Kaczyńskiej, w tym m.in. siedem nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki oraz dwa samochody Porsche.

Sprawa Marcina Dubienieckiego ciągnie się od dwóch lat, kiedy to został zatrzymany przez CBA pod zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzania pieniędzy. Były mąż Marty Kaczyńskiej spędził w areszcie 14 miesięcy.

Pismo do Kaczyńskiego

We wrześniu Dubieniecki przyznał, że Jarosław Kaczyński otrzymał pismo w jego sprawie. Wcześniej "Newsweek" ujawnił, że prezes PiS miał wysłać do Zbigniewa Ziobry pismo, do którego dołączył list z dziewięcioma pytaniami od obrońcy podejrzanego Łukasza Rumszeka.