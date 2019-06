Jesienią premiera drugiej części filmu Tomasza Sekielskiego o pedofilii w Kościele

Zaraz po premierze filmu "Tylko nie mów nikomu" bracia Sekielscy zapowiedzieli nakręcenie drugiej części. Zobaczymy ją w październiku. Tomasz i Marek Sekielscy zbierają też pieniądze na dokument o SKOK-ach.

- Mamy już całkiem niezły materiał, trwają zdjęcia - powiedział portalowi Tomasz Sekielski. Dodał, że termin październikowy nie jest zagrożony. Reżyser jednocześnie realizuje zdjęcia do filmu o SKOK-ach, który dotyczy kulisów działania kas oszczędnościowych Film ma powstać na wiosnę przyszłego roku. Do tej pory zebrano na ten cel ok. 385 tys. zł w serwisie Patronite.pl. Potrzeba 550 tys. zł. Koszty produkcji dokumentu będą większe niż planowano, bo zdjęcia trzeba kręcić również za granicą.