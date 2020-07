Jerzy Owsiak ostro o prezydencie: Nie czuję żadnego związku

- Nie pobieramy żadnych opłat za wejście na kanał Kręcioła.TV na Youtube, na którym transmitowane będą wszystkie wydarzenia, to nie jest impreza komercyjna. Taką domówkę we własnym gronie można zorganizować wszędzie - na balkonie, na biwaku, w parku, nad morzem czy w górach - dodawał Owsiak.

Czy Andrzej Duda pojawi się na domówce?

- Przez ostatnie pięć lat prezydent RP nie wypuścił do nas, czyli Orkiestry, nawet najmniejszego pozytywnego sygnału. Choćby takiego, że szanuje nas za to, co robimy. A z organizacji pozarządowych Fundacja WOŚP dla ratowania zdrowia i życia Polaków robi najwięcej w tym kraju - mówił słynny dziennikarz.

Dodał także, że nawet jeśli para prezydencka przekazuje jakieś przedmioty na WOŚP, to nie wierzy w to, że robi to tyle z własnej woli, co z potrzeby marketingowej. Zapewnił, że Andrzeja Dudy na pewno nie zaprosiłby na "Najpiękniejszą Domówkę Świata".