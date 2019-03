Jerzy Kalibabka, uwodziciel z nadmorskiego kurortu. Po wyjściu z więzienia to tu układał sobie życie

Kobiety kochały Kalibabkę. Nawet w więzieniu otrzymywał od nich listy miłosne. Po wyjściu zza krat wrócił do nadmorskiego Dziwnowa, w którym się wychował. Spłodził siódemkę dzieci. Otworzył warzywniak, później sklep, a na końcu bar. Próbował ułożyć sobie życie, ale miał na pieńku z sąsiadami. - Był posądzany o kradzieże - mówi WP mieszkaniec kurortu.

Uwodziciel skazany w Dzień Kobiet

Próbował sił w lokalnym biznesie

Gdy wyszedł z więzienia, wrócił do rodzinnego miasta. Zamieszkał przy ul. Kościelnej. Otrzymał tam mieszkanie od gminy. Zajmował się kłusownictwem i miał to szczęście, że nigdy nie dał się złapać.

- Mieszkaliśmy naprzeciwko. Znaliśmy się dobrze, ale spotykaliśmy rzadko i tylko przypadkowo. On nie przychodził do mnie, ja do niego też nie - mówi Wirtualnej Polsce jeden z mieszkańców Dziwnowa. Dodaje, że zna dzieci Kalibabki. - Z jedną kobietą ma ich piątkę dzieci, z drugą jeszcze dwójkę - wyznaje. - One zostały wspaniale wychowane. Z czerwonymi paskami, osiągnięciami w sporcie i zdolnościami muzycznymi.