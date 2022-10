Jens Stoltenberg: "Nie damy się zastraszyć Rosji"

Wyciągnąć lekcje w stosunku do Chin

Gdyby Ukraina była już dzisiaj w NATO, to obowiązek wzajemnej pomocy już by obowiązywał. Niektórzy uważają, że zapobiegłoby to rosyjskiemu atakowi. Inni, zwłaszcza w Europie Zachodniej, cieszą się, że NATO nie zostało w ten sposób automatycznie wciągnięte w konflikt. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełeński wzywa teraz do przyspieszonego przyjęcia jego kraju do sojuszu. Stoltenberg pozostaje jednak w tej kwestii mało precyzyjny: - Drzwi NATO pozostają otwarte. I pewnego dnia Ukraina będzie jego członkiem - powiedział w wywiadzie dla DW. Rosja nie ma - jego zdaniem - nic do powiedzenia w tej sprawie. To zależałoby tylko od wszystkich członków NATO i samej Ukrainy. W tej chwili jednak nie o to chodzi - wyjaśnił. Trzeba się teraz skupić na tym, by "Ukraina wygrała wojnę".