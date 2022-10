Niemiecka prasa: Polska ma teraz już dwa problemy z UE

"Polski rząd przyznał się do tej porażki, wychodząc najwyraźniej z założenia, że przywróci wszystko do porządku, dokonując reformy sądownictwa dyscyplinarnego. Rząd zobowiązał się do tego pod koniec czerwca pod ogromną presją Brukseli. Było to konieczne, aby uzyskać dostęp do wartej miliardy pomocy w koronakryzysie. Komisja szybko wyjaśniła jednak, że faktyczne zmiany (wprowadzone przez rząd PiS - przyp. red.) są dla niej niewystarczające" - czytamy.