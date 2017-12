Jedno zdjęcie podsumowuje całą reformę ministra zdrowia. Karetki czekają, a w szpitalu tłum

Sieć szpitali, odciążenie SOR i nowe standardy opieki okołoporodowej - to mocne zapowiedzi ministra zdrowia w rządzie PiS. Ale pomysły chyba spaliły na panewce. Reformy Konstantego Radziwiłła podsumował jednym zdjęciem lekarz pediatra z Krakowa.

"Publiczna służba zdrowia nie może być biznesem: ludzie niezależnie od sytuacji materialnej mają prawo do równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych" - mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Miała nastąpić rewolucyjna zmiana, a tymczasem są kolejki, paraliż szpitali i utrata dostępu do lekarzy specjalistów . O tym, że całe powiaty będą pozbawione szybkiego dostępu do opieki medycznej pisał Kamil Sikora z WP . Nie pomylił się, jego przewidywania właśnie się sprawdziły.

Brakuje lekarzy, w szpitalach tłok

Z kolei tysiące pacjentów stracą dostęp do lekarzy specjalistów. Bo ministerstwo zdrowia stwierdziło, że Polacy zbyt często korzystają z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

- Dojdzie do sytuacji, że na niektórych oddziałach nie będzie dyżurujących lekarzy. Ale nie możemy dłużej pracować na granicy wytrzymałości - mówił niedawno WP Krzysztof Hałabuz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL .

Polaków zbulwersowało także skierowanie do lekarza z wrocławskiego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. "Przychodnia we Wrocławiu przesunęła termin wizyty z 2020 r. na 2024 r." - pismo o takiej treści otrzymało ok. 1200 osób, które czekają na wizytę u endokrynologa, lecz nie wymagają natychmiastowej pomocy lekarza