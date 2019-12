WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze olga tokarczuk + 2 newsroomtadeusz cymański oprac. Anna Kozińska 28 min. temu Jednak będzie transmisja z gali wręczenia Nobla Oldze Tokarczuk. Tadeusz Cymański broni TVP Strach nie, ale respekt - to zdaniem Tadeusza Cymańskiego powinien czuć PiS wobec kandydatury Szymona Hołownii. - Byłoby jednak wielką sensacją... Rozwiń Młody fajny inteligentny wykształc … Rozwiń Transkrypcja: Młody fajny inteligentny wykształcony Katol Vogue Bieżący nie kryjący Sytuacja rodzinna Wjeżdża dzisiaj jechał przed chwilą godzinę temu na scenę polityczną ale no i co boimy się go Znaczy wy się go boi Ale O I po co Rzeka Może być To ego Historia Co powiedział znany dziennikarz na Eleganckie i innych Że trzeba zakonnicy Przejściu w ciąży na czerwonym świetle żeby ten tam A ja studiów TVN nie powiedziałem Policzyć to jest jak z ducha Jak nie uwierzysz nie zobaczysz widzi Pan On nie wiesz ja mówię nie Bo właśnie wiara może dać zwycięstwo Dudzie Taki Nie lekceważ Pełen Może mam troszkę ale myślę że to byłoby ja powiedziałem to przed chwilą w rozmowie z następnym Że byłoby tak wielką niespodzianką a nawet sensat Gdyby wszedł do drugiej rundy bo cały w tej sytuacji ocena i się wielu wybitnych Daleko No wspaniałych komentatorów mówisz Na czym polega urok tych wyborów żeby wy Obecnym prezydentem trzeba być do 2:00 to Wie pan co Eliminacje Są trudniejsze mogą się okazać trudniejsze dla niektórych a tylko Do 2:00 Pan się uśmiecha rozbrajająca ale każdy kto nas ogląda dajemy szansę inteligent Porzuć Meteo Politykę Przejdźmy do szkoda tematów kulturalny Olga Tokarczuk Przed Tutaj co Kolega pan Pisał w sprawie Naszej Powiedzmy to Przyznanie nagrody Tokarczuk to Ostateczny poniżenie tej zaszczytnej Nagrody Przekonują mnie argumenty że powinniśmy być dumni Polką śledząc jej wypowiedzi nie czuję z nią więzi kultur Która powinna Wszystkich A pan poseł czuję Ze swoim kolegą partyjnym mate z kim czy Naszym dobrym na Tokarczuk Ten pan stany pytania Absolutnie się po tym nie podpisał nie cieszy każdy sukces Tak nie to nasiona Ale bliska I wie pan Nawet jak mi ktoś nie Poza tym nie jestem takim znawcą bo kolega może oczytany Muszę się przyznać Ostatnio się rozsypuje po latach bo nigdy tego nie robiłem dostojewskim i jestem bardziej Ale wziąłem sięgnąłem do tej literatury która była przyznana Mniej znana zasady księgi najbardziej głośny Jakubowe I patrzę po co kto chce przekazać jakie mam poglądy bo ona Gadamy po czyjej stronie Pani Olga Tokarczuk wypowiedzi były takie zdawkowe ale jednak wyraźnie się określiła że ojczyzna Sprawa Ale talent jest Dlatego że jeszcze jedno jeszcze bardzo Że Nagroda Nobla moim zdaniem Kilku poprzednich latach pani Joli No naprawdę niektóre były bardzo kontrowersyjne i że polityka w to wyszło to jest jeden temat ale to nie zmienia Że powiesz jako Polacy Ktoś wskoczy ktoś dacie I tutaj proszę pana Ja się cieszę że Telewizja Polska jednak pokażę jak ona tą nagrodę odbiera bo to będzie elegant sobie Na krawędzi Dobrego Smaku to znaczy że Cieszę się że telewizja Wielka No proszę pana no tacy nie jesteśmy O nie nie nie nie nie no ten projekt o telewizji publicznej Mieć czasami osy ale jest Tadeusz Dziękuję