Jedna wiadomość zmieniła ich życie. Ukrainka odnalazła w Polsce rodzinę

Florynka jest opiewana w łemkowskiej poezji. Przez wieki wyznawano tam grecki katolicyzm, choć na przełomie lat 20. i 30. zaczęto wracać do prawosławia. We Florynce żyło ok. 1200 mieszkańców. Mieszkały tam głównie rodziny łemkowskie, ale również polskie, żydowskie, romskie, słowackie, rosyjskie i ukraińskie. Była to bogata wieś. Jej mieszkańcy pod koniec XIX w. emigrowali zarobkowo do Stanów Zjednoczonych. Dzięki kapitałowi zza oceanu wieś się rozwijała. W 1918 r. Łemkowie podjęli próbę ustanowienia własnej republiki, by podkreślić odrębność od Polaków i Ukraińców. To właśnie we Florynce odbył się wielki wiec 500 delegatów ze 130 wsi łemkowskich w Beskidach.