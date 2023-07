Jeden z liderów Konfederacji znika z polityki. Nazwisko Winnickiego nie pojawi się na listach

W tle skandal obyczajowy?

Mimo to, pojawiają się też inne pogłoski co do jego wycofania się z polityki. W ostatnich miesiącach coraz głośniejsze stały się plotki o skandalu obyczajowym z udziałem Winnickiego. 31 maja aktywista LGBT Bart Staszewski opublikował wpis, w którym insynuował istnienie nagrań, które dyskredytują posła. Polityk stwierdził, że żadne wideo nie istnieje i zapowiedział kroki prawne.