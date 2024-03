Jeden z kandydatów nie zjawił się w studiu. "Fotel musi zniknąć"

W niedzielę w studiu Wirtualnej Polski w przedwyborczej debacie #BitwaOWarszawę spotkali się kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, kandydat PiS Tobiasz Bocheński i kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców Przemysław Wipler. W studiu zabrakło jednego z zaproszonych gości. - Tu miał być ktoś jeszcze, proszę państwa - podkreślił prowadzący Patrycjusz Wyżga, rozpoczynając debatę. - Wypełniliśmy pulę czterech zaproszeń dla wszystkich przedstawicieli ogólnopolskich komitetów, którzy wystawiają kandydatów na urząd prezydenta Warszawy. Czekaliśmy do ostatniej chwili, ale urzędujący prezydent Rafał Trzaskowski nie skorzystał z zaproszenia. Będziemy o nim ciepło myśleć, ale skoro on nie raczył poświęcić nam uwagi, to my też nieobecnemu nie będziemy poświęcać czasu - dodał dziennikarz WP. W studiu do ostatnich chwili na prezydenta Warszawy czekało wolne miejsce. - Ten fotel musi zniknąć - podkreślił prowadzący, a następnie ze studia wyniesiono krzesło ustawione dla Trzaskowskiego.

