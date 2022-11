Jeden błąd wysłał Rosjan do piekła. Silna eksplozja w obwodzie donieckim

Wystarczył jeden mały błąd. W obwodzie donieckim od tygodni trwają ciężkie walki. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym widać rosyjski konwój, zmierzający na linię frontu pod nieustannym ostrzałem Sił Zbrojnych Ukrainy. W pewnym momencie dochodzi jednak do potężnej eksplozji w wyniku, której śmierć na miejscu ponoszą członkowie załogi UR-77 Meteorit. Co ciekawe, pojazd radzieckiej produkcji jest przeznaczony wyłącznie do rozminowywania terenów. W tym wypadku UR-77 sam najechał na minę przeciwpancerną i prawdopodobnie przez zgromadzone w nim ładunki wybuchowe, doszło do tak silnej eksplozji, której towarzyszyły wielkie kłęby czarnego dymu.

