Jażdżewski dla WP: PSL było konserwatywną kotwicą do dna

Leszek Jażdżewski, jego wystąpienie przed wykładem Donalda Tuska, zachowanie Kosiniaka-Kamysza w tamtej chwili. To budzi emocje w szeregach PSL. - Obawiam się też, że im taka dyskusja nie pomoże - mówi Jażdżewski w rozmowie z WP.

Waldemar Pawlak, na nagraniu z Rady Naczelnej PSL , wymienia z nazwiska Leszka Jażdżewskiego. Mówi o "piep... spotkaniu" i że po "takim wstępie" by z niego wyszedł.

"PSL był obciążeniem"

Redaktor naczelne "Liberté!" nie szczędzi słów krytyki pod adresem ludowców. - Widzę, że PSL upodobał sobie moją osobę - śmieje się. - Jeśli nie są w stanie nawiązać równej walki na wsiwsi z PiS-em, to będą szukali tematów zastępczych i kozłów ofiarnych - zauważa.

Uważa on, że większym problemem jest to, że opozycja nie potrafiła zróżnicować swojego przekazu. Tak, aby dotrzeć do różnych grup społecznych. Tutaj jego zdaniem zawiódł i PSL, i Nowoczesna.