Jaworek spocznie jako NN? Nikt nie chce go pochować

Kto i gdzie pochowa Jacka Jaworka? Do piątku decyzję mogą podjąć jego krewni. Jeśli się na to nie zdecydują, takie zadanie spocznie na gminie. I tu pojawia się kolejny problem. - Do mieszkańców nie bardzo przemawia, żeby taka osoba tutaj spoczywała - mówi zastępca wójta Dąbrowy Zielonej, gdzie znaleziono ciało mordercy.