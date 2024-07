Mieszkańcy o tym, gdzie ukrywał się Jaworek. Prokuratura komentuje

- Dom "Słonika" jest we wsi Podlesie. To jakieś 6-7 km w linii prostej od domu Jaworków w Borowcach - informują też miejscowi, dodając, że mówiło się, że to właśnie ze "Słonikiem" Jaworek miał biesiadować przy ognisku, z którego wrócił, a następnie zamordował rodzinę. - Targany problemami finansowymi Jaworek miał u gangstera pracować. Później do niego uciekł. To by tłumaczyło też, skąd miał broń. Dostał ją od gangsterów - cytuje mieszkańców portal. Według nich mężczyzna miał nie przetrzymywać Jaworka osobiście, ale umieścić go u kogoś z zaufanych dla siebie ludzi.