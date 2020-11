Jastrzębia Góra. Tragedia na drodze. Nie żyją dwie osoby

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 23 na ul. Rozewskiej w Jastrzębiej Górze .

Wszystko wskazuje na to, że do tragedii doprowadził brak ostrożności oraz wysoka prędkość. Takie są na razie wstępne ustalenia służb. Jak można zobaczyć na zdjęciach, siła uderzenia była tak duża, że auto rozpadło się na dwie części.

Tragedia w Jastrzębiej Górze. Policja prosi o pomoc

W aucie znajdowały się cztery osoby. Kobieta i mężczyzna ponieśli śmierć na miejscu. Do szpitala w Gdyni trafiła ciężko ranna kobieta. Z kolei do szpitala w Wehjerowie został przetransportowany drugi mężczyzna. On również odniósł poważne obrażenia.