Strajk kobiet w Gdyni. Ugodzono nożem protestującego. Jest decyzja

64-latek nie przyznał się do winy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 22 w centrum Gdyni. Grupa ludzi wracała z protestu organizowanego w ramach strajku kobiet. Zaczepił ich 64-latek. - Zaczął wykrzykiwać w naszą stronę antywolnościowe hasła, przeklinał, pytając, co my właściwie manifestujemy - powie w rozmowie z polsatnews.pl ranny 23-latek.