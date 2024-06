CPK z "zielonym światłem"? "Będzie dużym portem lotniczym"

Według medialnych doniesień, Donald Tusk wkrótce ogłosi "zielone światło" dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W środę premier powiedział, że przyszłość tego projektu leży w rękach ministrów z PSL-u i Polski 2050. - Będziemy realizować ten projekt. To jest projekt rządowy, a nie partyjny. Uważamy, że należy go dostosować do realiów: on był przeskalowany, wyolbrzymiony, jeżeli chodzi o koszty - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski (Polska 2050). Ocenił, że Polska potrzebuje dużego portu lotniczego również na potrzeby wojska w razie zagrożenia ze wschodu. - Będzie też pełnił te zadania, o których mówił poprzedni rząd, czyli będzie miejscem spinającym Polskę transportowo; będzie dużym portem lotniczym na miarę potrzeb rozwojowych naszej ojczyzny - dodał Zalewski.

