Jarosław Zieliński ofiarą ataków. "Zwróciłem się do prawników"

- Otrzymuję mnóstwo pogróżek, a nawet gróźb karalnych - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. To nie wszystko. Mieszka też w niebezpiecznej okolicy. Stwierdził, że niedaleko jego domu znaleziono odciętą głowę.

Jak zwrócił uwagę, ujawniono jego "prywatny adres zamieszkania, parametry usytuowania domu, szczegóły dotyczące posesji i otoczenia". - Użyto do tego nawet ujęć ze specjalnie skierowanego w tym celu drona. Może to mieć konsekwencje w kontekście bezpieczeństwa mojego i mojej rodziny - podkreślił Zieliński.

To co funkcjonariusze tam robili? Ich obecność ma zapobiegać przestępstwom. - Odcinek drogi krajowej prowadzący do granicy z Litwą ze względu na natężenie ruchu tranzytowego i słabą infrastrukturę drogową należy do najbardziej niebezpiecznych. Ta droga stanowi też jeden ze szlaków nielegalnego przemytu towarów i ludzi, a okolica stała się miejscem mafijnych porachunków - tłumaczył Zieliński.