Jarosław Sellin o powrocie Donalda Tuska do polityki. "Wolałbym, żeby już nie wrócił"

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego ocenił, że "czasy dominacji Tuska w polityce krajowej nie były najlepszymi latami". - Porzucił stanowisko, o którym marzy każdy polityk - dodał.

- Donald Tusk pokazał co potrafi i porzucił stanowisko, o którym marzy każdy polityk - żeby być premierem albo prezydentem Polski - dla takich miraży, jakimi jest sekretarzowanie Radzie Europejskiej. To ilustruje, jaki ma stosunek do Polski - powiedział na antenie TVN24 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.