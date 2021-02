Jarosław Sellin: liderem Porozumienia jest dla mnie Jarosław Gowin

- Liderem Porozumienia jest dla mnie Jarosław Gowin - stwierdził jednoznacznie w programie "Tłit" wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS). - Wiem, że tam jest pewien problem formalny, ale dla mnie ważna jest wola polityczna wyrażana przez większość działaczy Porozumienia. To są moi przyjaciele polityczni - tak, jak Solidarna Polska. Wolą polityczną większości działaczy Porozumienia jest to, że liderem środowiska jest Jarosław Gowin i ja to przyjmuję - argumentował Sellin. Pytany, czy Gowin jest już jedną nogą po stronie opozycji, odparł: "Mam nadzieję, że nie i nic na to nie wskazuje". - Jarosław Gowin doskonale wie, że - będąc ideowym konserwatystą - tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy może dużą część swoich idei realizować. A co mógłby realizować jako konserwatysta z postkomunistyczną Lewicą, z idącą wyraźnie w lewo PO? - pytał Sellin.

