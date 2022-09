Jarosław Kaczyński zaskoczył. Szczególnie przywitał Julię Przyłębską

- Ten dzisiejszy dzień, jest nie tylko dniem prezentacji, jest także decyzją. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Decyzją podjęcia tej sprawy na forum międzynarodowym, a w szczególności w relacjach polsko-niemieckich - kontynuował szef partii rządzącej. Tłumaczył, że chodzi o uzyskanie odszkodowania, mimo że liczy się z tym, że to może być "długi i żmudny proces". - Odszkodowanie za to wszystko, co państwo niemieckie i naród niemiecki uczynili Polsce w latach 1939-45. Taki jest nasz cel. I to jest cel wpisujący się w koncepcję odbudowy normalności. Normalności w funkcjonowaniu państwa polskiego, bo dziesiątki państw na świecie uzyskała odszkodowanie od Niemiec, a Polska nie uzyskała - dodał polityk.