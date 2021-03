Jarosław Kaczyński wydał rozkaz Danielowi Obajtkowi? Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje

Daniel Obajtek nie chciał ujawniać swojego majątku, ale nakazał mu to lider PiS Jarosław Kaczyński - twierdzi "Gazeta Wyborcza". - To jedyna osoba, która jest w stanie coś nakazać każdemu szefowi spółki z udziałem skarbu państwa, każdemu politykowi PiS. Myślę, że to jest bardzo możliwe. Mógłbym się założyć o to, że to prawda. Że prezes Kaczyński wydał zarządzenie w tej sprawie do realizacji przez prezesa Obajtka i widać, że skutecznie - komentował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Tłit". Pytany, czy Obajtek zrezygnuje ze stanowiska, odparł: "Za dużo osób jest powiązanych, za mocne plecy, za bardzo wierny. Spełnia wszystkie kryteria doboru na takie stanowisko, a tak naprawdę jedno - bezgraniczna wierność wobec prezesa. Spełnienie wniosku o ujawnienie majątku jest potwierdzeniem tej tezy".

Rozwiń