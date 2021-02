Jarosław Kaczyński wcale nie odpoczywa. Co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy?

Jarosław Kaczyński jako lider Zjednoczonej Prawicy nie może sobie pozwolić na odpoczynek. To, co dzieje się z koalicjantami PiS - Jarosławem Gowinem i jego Porozumieniem oraz Solidarną Polską Zbigniewa Ziobro - jasno wskazuje, że przestali się oni bać szefa Zjednoczonej Prawicy - uważa politolog dr Anna Materska-Sosnowska, która była gościem programu WP "Newsroom". - To najbardziej niebezpieczne dla liderów - podkreślała. Wcześniej Materska-Sosnowska była pytana o to, jak długo przetrwa zjednoczenie obozu rządzącego. - Nie odpowiem na to pytanie, bo nie mamy szklanej kuli, ale śmiem twierdzić, że Zjednoczona Prawica już dawno nie jest zjednoczona. Politolog przeanalizowała ostatnie działania Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro i oceniła, że obaj znacznie się umocnili. Ale podkreśliła jednocześnie, że Jarosław Kaczyński wcale się nie wycofał z gry. Jej zdaniem szef PiS jest bardzo mało widoczny jako wicepremier, jednak trwa "praca w gabinetach". Według gościa programu "Newsroom" Jarosław Kaczyński próbuje inaczej poskładać prawicową koalicję.

