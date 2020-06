Jarosław Kaczyński w Sejmie: chamska hołota. Lewica składa wniosek do komisji etyki

Słowa o "chamskiej hołocie" padły podczas uzasadniania wniosku o wotum nieufności wobec ministra zdrowia. Jarosław Kaczyński podszedł do ław rządowych i naradzał się ze swoimi posłami. Barbara Nowacka - która przemawiała z trybuny sejmowej - zwróciła uwagę, że parlamentarzyści odbierają powagę Sejmu. Wywiązała się awantura podczas której prezes PiS pozwolił sobie na nieparlamentarne stwierdzenie .

- Chociaż słowa pana prezesa Kaczyńskiego nie dotyczą klubu Lewicy, to jednak składamy wniosek do komisji etyki, żeby słowa dotyczące "chamskiej hołoty" były przez komisję etyki przeanalizowane, tak aby doszło do wyjaśnienia, jakim cudem takie słowa mogły paść i ażeby ci, którzy te słowa wypowiedzieli, ci którzy uczestniczyli w tym żenującym spektaklu po prostu zostali ukarani - mówił w Sejmie poseł Dariusz Wieczorek. Parlamentarzysta dodał, że Lewica będzie reagowała na każde słowa, które obrażają, zwłaszcza w parlamencie.