Jarosław Kaczyński spotykał się z sowieckim szpiegiem? Adam Bielan komentuje

Tygodnik "Newsweek" ujawnia, że Jarosław Kaczyński przez półtora roku spotykał się z Anatolijem Wasinem, doświadczonym wywiadowcą Kremla. "Rozmowy dotyczyły najważniejszych kwestii politycznych, na stole stał alkohol. Kaczyński o tych spotkaniach kłamie lub milczy" - twierdzi autor dziennikarskiego śledztwa Tomasz Piątek. Co na to europoseł PiS Adam Bielan? - To tak żenujące, że nie wypada tego komentować. "Newsweek" przez całe lata, gdy PiS było w opozycji, straszył, że jak Jarosław Kaczyński dojdzie do władzy, to wypowie Rosji wojnę. Dziś ten sam "Newsweek" kibicował Bidenowi, który znosi sankcje po linii Putina, jednocześnie trzyma kciuki za kanclerz Merkel - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. W ocenie Bielana "Tomasz Piątek jest osobą całkowicie skompromitowaną". - Napisał kilka książek, które są powszechnym źródłem żartów wśród dziennikarzy. To człowiek, któremu wszystko ze wszystkim się kojarzy, ma prawdziwą obsesję - stwierdził. - Nie traćmy czasu na urojenia - podsumował Bielan.

Rozwiń