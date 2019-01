Jarosław Kaczyński spotka się z wicepremierem Włoch. Salvini w środę w Warszawie

Matteo Salvini, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch przyleci 9 stycznia do Polski na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim - donosi "La Repubblica". Zdaniem dziennika polityk sonduje możliwość współpracy z PiS w parlamencie europejskim.

Jak donosi włoski dziennik, to właśnie wyjazd do Warszawy jest kluczowym elementem układanki Salviniego. Jarosław Kaczyński miał poważne zastrzeżenia co do jego ciepłych relacji z Władimirem Putinem, ale w końcu zgodził się na spotkanie. Informację potwierdziła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, choć nie ujawniła żadnych szczegółów.