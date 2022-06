Jarosław Kaczyński pytany o sojusz z Konfederacją. Jednoznaczna odpowiedź

- Konfederacja to dwie partie w jednym. Są narodowcy i tu sytuacja jest w jakiejś mierze można mówić o podobieństwach jeśli chodzi o wartości, ale jest też strona Rosji. Z nikim kto trzyma stronę Rosji, nie będziemy wchodzić w sojusze. To nie byłoby patriotyczne - mówił Jarosław Kaczyński odnosząc się do prorosyjskich wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, jednego z liderów Konfederacji.