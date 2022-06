"Ancymon". Kaczyński zaskoczył słowami o duchownym

- Więcej Ukraińców teraz wyjeżdża, niż przyjeżdża, bo sytuacja na terenach, których nie zajęli Rosjanie, się ustabilizowała. Oni otrzymują pomoc od państwa rządowego, samorządowego i obywateli. Inny typ pomocy, to wysyłana na Ukrainę. Wzięliśmy na siebie obowiązek bycia głównym zapleczem logistycznym. Wysłaliśmy bardzo dużo broni i robimy to nadal. Nie możemy robić tyle, co USA, bo różnica potencjałów jest ogromna. Ale dbamy o to, by wysyłali ją również inni - mówił prezes PiS.