Bruksela zszokowana. Afera wokół Cyryla

W Europejskiej Partii Ludowej (do której do marca 2021 r. należała partia Orbana - Fidesz) rzecznik ds. polityki zagranicznej Michael Gahler napisał w tweecie z Budapesztu: "Wstyd dla Pana! Pewnego dnia zostanie ujawniony proceder, za pomocą którego Rosjanie utrzymują Pana w posłuszeństwie. Co za wstyd dla miłujących wolność Węgier!".