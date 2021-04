Jarosław Kaczyński pędził na cmentarz. Limuzyna złamała przepisy

Jarosław Kaczyński w Niedzielę Wielkanocną udał się na mszę do kościoła, a następnie pojechał na cmentarz. Zawiózł go prywatny kierowca. Limuzyna złamała jednak przepisy ruchu drogowego, wjeżdżając na czerwonym świetle na skrzyżowaniu - przekazał "Super Express".

Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu. Mówił o katastrofie smoleńskiej

- Nie mam takiej pewności, choć jest to dla mnie sprawa niezmiernie bolesna. Jednak wychodzę z założenia, że jeśli jako państwo mamy powiedzieć, jaki był rzeczywisty przebieg zdarzeń, to musimy mieć litą pewność co do każdego elementu tego przekazu - powiedział lider PiS.